Corato su Striscia? Per le vie del centro si aggira Cristiano Militello

Si aggira per le vie del centro cittadino, microfono in mano, pronto per una delle sue esilaranti interviste. È Cristiano Militello, volto di spicco di Striscia la Notizia che con la sua rubrica "Striscia lo striscione" dà un ulteriore tocco di simpatia alla fortunata e longeva trasmissione di Antonio Ricci.Cristiano questa mattina ha passeggiato lungo il corso cittadino intervistando i passanti. La sua presenza è stata subito notata da chi, di domenica mattina, si concedeva una passeggiata per le vie del centro.Per goderci il simpatico servizio non ci resta che attendere la messa in onda su Canale 5.