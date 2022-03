Coronavirus a Corato, il tasso di incidenza schizza a 849,6

Aumentano i nuovi casi Covid nell'ultima settimana di monitoraggio della Asl Bari. Il tasso d'incidenza settimanale evidenzia una chiara inversione di tendenza. La curva delle nuove positività, dopo il primo segnale emerso sette giorni fa, cresce sino a 705,9 casi per 100mila abitanti, il 38,6% in più rispetto al dato precedente (sono 8.684 i nuovi casi contro i 6.149 di due settimane prima).La città di Corato registra 404 nuovi casi nella settimana dal 7 al 13 marzo, e un tasso di incidenza settimanale per 100mila abitanti pari a 849,6, mentre nella settimana precedente il tasso di incidenza si era attestato sul 597,3 (284 i nuovi casi in quel periodo)Sul versante della campagna vaccinale anti-Covid, le somministrazioni complessive salgono a 3 milioni e 12.509, suddivise in 1 milione e 121.539 prime dosi, 1 milione e 82.619 seconde e 806.910 terze dosi, più circa 1.400 quarte dosi destinate a persone particolarmente vulnerabili. I livelli di copertura vaccinali sono consolidati da tempo sia per la fascia over 12 (94% con prima dose e doppia dose) sia per il gruppo più ampio degli over 5, attestato a quota 92% su entrambi i parametri.Margini di crescita si registrano per le dosi "booster", in cui viene mantenuto un soddisfacente flusso di vaccinazioni parallelamente al maturare del periodo di 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. L'87,5% dei residenti con età pari o superiore ai 12 anni, circa 788mila persone, ha ricevuto la terza dose, in modo particolare tra gli over 80 (97%), 70-79enni (94,5%), 60-69enni (94,3%) e 50-59enni (92,1). Sotto i 50 anni, invece, risulta vaccinato con tre dosi l'80,3% dei residenti di Bari e provincia.A Corato la copertura vaccinale continua ad essere molto alta, il 93% ha avuto la prima e la seconda dose, mentre ad un 88% è stata somministrata anche la dose booster.