Coronavirus, altri dieci casi positivi in Puglia

Il totale di casi positivi nelle singole Province pugliesi dall'inizio dell'emergenza

Nessun decesso nelle ultime 24 ore

La suddivisione dei decessi per Provincia

Sono saliti a 4606 i casi di positività al Covid-19 in Puglia dall'inizio dell'emergenza. È quanto contenuto nel bollettino diffuso dalla Regione mercoledì 29 luglio. I dati sono aggiornati alle ore 14:00.I test effettuati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 2454,dei quali hanno avuto esito positivo: sette nel leccese, due nel foggiano e uno nel barese.1503 Area Metropolitana di Bari1185 Provincia di Foggia671 Provincia di Brindisi554 Provincia di Lecce382 Provincia Bat281 Provincia di Taranto30 relativi a residenti fuori regioneDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 237501 test.. I casi attualmente positivi sono quindi 92, il 18.7% dei quali è ricoverato in ospedale (17) mentre l'81.3% (74 persone) è in isolamento domiciliare e per uno di essi non è nota la condizione. Nessun paziente è al momento in terapia intensiva.Nessun nuovo decesso sul territorio pugliese nelle ultime ore. Il computo totale dei positivi al Coronavirus morti in Puglia è perciò rimasto a160 Provincia di Foggia152 Area Metropolitana di Bari79 Provincia di Lecce63 Provincia di Brindisi62 Provincia Bat32 Provincia di Taranto3 residenti fuori Regione