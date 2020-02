Coronavirus, attivo il numero verde regionale

È attivo dalle 18.00 di questo pomeriggio il numero verde informativo sul Coronavirus istituito dalla Regione Puglia.La regione mette così a disposizione anche il servizio dicon operatori disponibiliche va ad aggiungersi al numero di pubblica utilitàper informazioni di carattere generale sul Coronavirus 2019-nCoV a cui rispondono dirigenti sanitari e mediatori culturali dalla Sala operativa del Ministero della Salute.Per informazioni generali sul Coronavirus, sulle misure in atto e sui numeri da contattare per segnalare il transito o il contatto con persone provenienti da aree a rischio è online la sezione del portale istituzionale: regione.puglia.it/coronavirus Si ricorda che chi proviene da regioni in cui si sono segnalati casi di contagioil proprio medico o il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere l'esercizio dei poteri di sorveglianza.