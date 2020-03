Coronavirus, installato container pre-triage all'Umberto I

È arrivato ed è in fase di allestimento il container pre-triage destinato all'Ospedale Umberto I di Corato per gestire i casi sospetti di pazienti a rischio Covid-19.Come in tutti i presidi dell'ASL Bari, il container nei pressi del Pronto Soccorso è installato per assicurare un percorso distinto e protetto per il pre-triage dei pazienti che accusano sintomi respiratori e contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19 nella struttura ospedaliera limitando eventuali contagi e proteggendo pazienti e operatori presenti nelle aree di emergenza-urgenza.