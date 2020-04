Coronavirus, restano 7 i positivi a Corato. Prorogate le restrizioni comunali

Già nella mattinata di ieri 2 aprile sono stati comunicati i casi di positività al COVID-19, che da 6 sono diventati 7.Prosegue costantemente l'attività di monitoraggio e di controllo, attivata sin dall'inizio dell'epidemia, sulla filiera dei c.d. "casi di contatto", interessati da provvedimenti di isolamento domiciliare.La Protezione civile comunale, altresì, assicura l'assistenza ai soggetti interessati dalle predette misure mediante la consegna a domicilio dei generi di prima necessità e dei farmaci, per il tramite delle associazioni di volontariato.La Polizia Locale, previo coordinamento con le altre Forze di Polizia presenti sul territorio, prosegue le attività di controllo finalizzate a garantire l'osservanza delle misure di prevenzione e di contenimento previste dalle disposizioni governative vigenti.A seguito della proroga delle stesse misure, disposta con DPCM 1 aprile 2020, con le relative ordinanze sono state adottate con efficacia fino al 13 aprile 2020 le seguenti misure:- chiusura ai visitatori del cimitero comunale e della villa comunale di Via Sant'Elia;- chiusura delle attività di vendita mediante apparecchi e distributori automatici;- conferma delle limitazioni dell'accesso al pubblico agli uffici comunali.Inoltre è stato pubblicato sul sito comunale l'avviso pubblico per la raccolta delle manifestazioni di interesse ai fini della costituzione di un elenco di esercizi commerciali disponibili all'accettazione dei buoni spesa per l'acquisto di beni di prima necessità.Sulla scorta di tale elenco per i cittadini beneficiari dei buoni spesa,sarà possibile provvedere all'approvvigionamento di generi alimentari, prodotti per l'igiene personale o domestica e farmaci.Gli esercizi convenzionati dovranno poi rendicontare i buoni spesa accettati all'amministrazione comunale che provvederà alla liquidazione delle somme trasferite con ordinanza del capo dipartimento della Protezione Civile nr.658 del 29.03.2020 con cui è stato riconosciuto al Comune di Corato l'importo di € 417.184,12 da destinare a finalità di solidarietà alimentare nell'ambito dell'emergenza Coronavirus –COVID-19.-