Buoni spesa per persone in disagio a causa dell'emergenza. Ecco come ottenerli

OGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA

residenza nel Comune di Corato prima dell'inizio dell'emergenza COVID-19, precisamente già residenti alla data del 08.03.2020;

non aver percepito alcun reddito da lavoro autonomo, dipendente, occasionale, pensione o altra forma in esito all'entrata in vigore delle misure di contenimento per emergenza COVID-19 ed a far data dall'entrata in vigore delle stesse (8 marzo 2020);

essere in possesso di un ISEE non superiore a € 15.000,00;

essere in possesso di un patrimonio mobiliare alla data dell'istanza (risparmi/conto correnti), non superiore a:

€ 2.000,00 per un componente; € 4.000,00 per 2 componenti; € 6.000,00 per 3 componenti; € 8.000 per 4 o più componenti;

non essere già beneficiari (percettori) di alcun contributo statale previsto in conseguenza dei provvedimenti restrittivi per emergenza COVID-19, (in particolare le prestazioni previste in esito all'entrata in vigore del D.L. n° 18 del 17.03.2020, cosiddetto "Cura Italia").

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di accesso deve essere redatta e sottoscritta dall'interessato su apposita modulistica del Settore Servizi Sociali. Per l'accesso all'intervento, di cui al presente Avviso, i richiedenti devono compilare apposita autocertificazione (modello allegato) allegando copia del documento d'identità e ISEE in corso di validità.

a mezzo PEC: servizi.sociali@pec.comune.corato.ba.it;

a mezzo mail: servizisociali@comune.corato.ba.it

a mezzo posta: Comune di Corato – Settore Servizi Sociali – Piazza Marconi n. 12

Non sarà consentita la consegna a mano

n° 1 componente: importo massimo € 250,00;

n° 2 componenti: importo massimo € 400,00;

n° 3 componenti. Importo massimo di € 500,00;

n° 4 componenti: importo massimo € 600,00;

n° 5 componenti ed oltre: importo massimo € 700,00.

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL BUONO SPESA

Il buono spesa è composto da un blocchetto di buoni spesa pari ad € 20,00 cadauno.

Al fine di alleviare situazioni di bisogno venutisi a creare sul nostro territorio a seguito delle misure di emergenza sanitaria contro il dilagare della diffusione del virus COVID-19 sono disponibili buoni acquisto per generi alimentari di prima necessità a favore di persone o nuclei familiari che anche temporaneamente si trovino in condizioni di indisponibilità economica. Sono oggetto del beneficio buoni spesa del valore di 20 € l'uno destinati a nuclei familiari, compresi quelli con un solo componente, e sono utilizzabili esclusivamente per l' acquisto di beni di prima necessità. I buoni saranno spendibili esclusivamente nel Comune di residenza, presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.Il beneficio è erogato in favore di nuclei familiari italiani e stranieri con regolare permesso di soggiorno, residenti nel Comune di Corato che, anche temporaneamente, si trovino in condizioni di sopravvenuta indisponibilità economica per acquisto di beni di prima necessità a causa della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta alle attuali condizioni di emergenza socio/sanitaria da COVID-19.Per nucleo familiare deve intendersi di norma quello definito dall'art. 4 del D.P.R. n° 223 del 30.05.89, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafico.Il beneficio sarà erogato esclusivamente in favore di famiglie esposte ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19, con priorità per quelli non già assegnatari di ogni altra somma di sostegno pubblico (Reddito di cittadinanza-Rdc, Reddito di inclusione-ReI, Reddito di dignità pugliese-ReD, assegno terzo figlio, Naspi, CIG, assegno al nucleo familiare, indennità di accompagnamento ed altre erogazioni previdenziali, etc.).I requisiti d'accesso sono i seguenti:Il modello di domanda è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Corato www.comune.corato.ba.it I soggetti interessati possono presentare domanda:Per qualsiasi informazione, i nuclei familiari interessati, possono telefonare all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Corato (080/9592406 – 080/9592454 – 080/9592402 – 080/9592429 – 080/9592408 – 080/9592412) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00L'equipe professionale istruisce la domanda, valutando attentamente lo stato di particolare bisogno, anche e soprattutto in ordine all'individuazione dei motivi di indifferibilità ed urgenza dell'intervento.Il valore del buono spesa sarà determinato in base alla composizione del nucleo familiare secondo i criteri di seguito elencati:L'importo del buono sarà calcolato al netto delle prestazioni socio-assistenziali, previdenziali e di ogni altro emolumento o indennità percepite a qualsiasi titolo.A titolo meramente esemplificativo, ad un nucleo familiare composto da 2 persone che beneficia di un entrata mensile di € 290, verrà erogato un importo di € 110,00 (€ 400 – € 290 = € 110), qualora possieda tutti i requisiti previsti dal presente disciplinare.In ogni caso, qualora l'importo netto non coincida con un multiplo di € 20,00, il buono spesa da corrispondere sarà calcolato in eccesso.Su ogni buono il richiedente dovrà riportare in stampatello e con caratteri leggibili negli appositi spazi il proprio nome e cognome ed il codice fiscale.Il beneficiario è tenuto alla conservazione degli scontrini per gli eventuali controlli.L'esercizio commerciale dovrà vidimare il buono spesa con apposito timbro e sigla.I buoni spesa possono essere utilizzati esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari (con esclusione di alcolici e superalcolici), nonché di prodotti per l'igiene personale.I buoni spesa sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato in calce allo stesso buono), non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.