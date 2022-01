Cosa fare se ho sintomi o sono positivo al Covid? Regione Puglia risponde

Cosa fare se sei una persona positiva sintomatica

Cosa fare se sei una persona positiva asintomatica

Se hai sintomi ma non hai ancora fatto il tampone

I test fai da te non sono validi per l'accertamento della positività

se vaccinato con dose di richiamo oppure guarito da meno di 4 mesi, non sei tenuto/a alla quarantena. Osserva un periodo di autosorveglianza di 5 giorni.

indossa sempre la mascherina FFP2;

contatta il tuo medico di famiglia alla prima comparsa di sintomi compatibili con il Covid-19.

In assenza di sintomi non dovrai sottoporti ad alcun tampone di verifica.

con ciclo vaccinale completato da più di 4 mesi o guarito da più di 4 mesi devi osservare una quarantena di 5 giorni.

Autosorveglianza

Ciclo vaccinale primario

Contatto stretto

Isolamento

Quarantena

Come comportarsi in caso di positività al Covid, con sintomi riconoscibili o senza, oppure in caso di contatto stretto? Cosa cambia tra vaccinati con due dosi, con booster oppure non vaccinati? La Regione Puglia ha messo a disposizione unoper orientarsi nel complesso panorama delle disposizioni legati ai casi Covid.In caso di positività al covid, contatto stretto o comparsa di sintomi è possibile consultare questa, -- che vi condurrà passo per passo a ricevere tutte le informazioni utili per il vostro specifico caso. Ci sono anche un glossario con la definizione dei termini e link di approfondimento.«Speriamo che lo strumento che abbiamo messo a punto possa essere un supporto utile e semplice in questo momento nel quale la pressione della pandemia si sta facendo più sentire - scrive il governatore- Le risposte sono basate sulle disposizioni nazionali e regionali. La pagina verrà aggiornata man mano che ci saranno nuove informazioni da sapere».Contatta il medico di famiglia o il pediatra e aggiornalo sull'evoluzione dei sintomi. Se hai ricevuto la dose di richiamo o completato il ciclo vaccinale primario negli ultimi 4 mesi, riceverai dal tuo medico o dalla tua ASL indicazioni per il tampone di accertamento di guarigione dopo il terzo giorno senza sintomi, purché tu sia in isolamento da almeno 7 giorni. Se hai completato il ciclo vaccinale primario più di 4 mesi fa o non sei stato vaccinato/a, riceverai dal tuo medico o dalla tua ASL indicazioni per il tampone di accertamento di guarigione dopo il terzo giorno senza sintomi, purché tu sia in isolamento da almeno 10 giorni.Se hai ricevuto la dose di richiamo o completato il ciclo vaccinale primario negli ultimi 4 mesi, riceverai via sms e/o email comunicazioni dalla tua ASL con le indicazioni per il tampone di accertamento di guarigione dopo il settimo giorno d'isolamento. Se hai completato il ciclo vaccinale primario più di 4 mesi fa o non sei stato vaccinato/a, riceverai via sms e/o email comunicazioni dalla tua ASL con le indicazioni per il tampone di accertamento di guarigione dopo il decimo giorno d'isolamento. Contatta il medico di famiglia o il pediatra qualora dovessero insorgere dei sintomi.Contatta il medico di famiglia o il pediatra. Se il medico riterrà opportuno prescrivere un test di accertamento, riceverai via sms e/o email indicazioni per sottoporti gratuitamente al tampone, molecolare o antigenico rapido, presso le strutture pubbliche o private della rete regionale dei test SARS-CoV-2.Gli unici test considerati validi per accertare la positività da SARS-CoV-2 sono quelli eseguiti dalle strutture della rete regionale.In caso di contatto stretto:Nei 10 giorni successivi al contatto stretto a rischio:oppureDopo 5 giorni di quarantena dovrai sottoporti a un tampone antigenico rapido o molecolare. Se hai sintomi, contatta il medico di famiglia o il pediatra. Prenota la dose di richiamo sul portale La Puglia ti vaccina. Il periodo si allunga aper chi non ha ancora completato il primo ciclo vaccinale e anche per i non vaccinati.È disponibile anche un glossario per orientarsi al meglio.Le persone che hanno avuto un contatto stretto e che hanno ricevuto il richiamo o hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guarite dal Covid da meno di 4 mesi non sono tenute a osservare la quarantena ma solo un'autosorveglianza per 5 giorni durante i quali si monitorano le proprie condizioni di salute. Per 10 giorni si ha l'obbligo di indossare la mascherina FFP2. Se insorgono sintomi, è necessario contattare il medico.La vaccinazione anti-Covid può prevedere un vaccino monodose (Janssen) o due dosi (Pfizer, Moderna, AstraZeneca). Il ciclo vaccinale primario è completato con la somministrazione del monodose o a seguito della seconda dose.Si definisce stretto il contatto con una persona positiva al Covid che sia avvenuto a distanza minore di due metri e per almeno 15 minuti senza mascherina, o con contatto diretto delle mani o delle secrezioni. I contatti stretti sono tenuti alla quarantena, eccetto chi ha ricevuto il richiamo o ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi.Le persone risultate positive a un tampone antigenico rapido o molecolare eseguito presso una struttura della Rete regionale dei test SARS-CoV-2 sono tenute a rimanere in isolamento a casa per evitare la trasmissione del contagio. La durata dell'isolamento dipende dallo stato vaccinale. Chi ha ricevuto il richiamo o completato il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi osserva un isolamento di 7 giorni. Per chi ha completato il ciclo vaccinale da oltre 4 mesi, non ha completato il ciclo vaccinale primario o non ha ricevuto alcun vaccino, l'isolamento previsto è di 10 giorni. Se subentrano sintomi (in tal caso è necessario contattare il medico), il test per l'accertamento della guarigione verrà eseguito dopo il terzo giorno senza sintomi.Le persone che hanno avuto un contatto stretto con una persona positiva al Covid sono tenute a rimanere a casa per monitorare le condizioni di salute e assicurare l'identificazione precoce dei casi. La durata della quarantena dipende dallo stato vaccinale. Chi ha ricevuto il richiamo o completato il ciclo vaccinale primario o è guarito da meno di 4 mesi non è tenuto alla quarantena ma solo all'autosorveglianza. Per chi ha completato il ciclo vaccinale da oltre 4 mesi, la quarantena prevista è di 5 giorni con tampone al termine del periodo. Chi non ha completato il ciclo vaccinale, lo ha completato da meno di 14 giorni o non è vaccinato osserva una quarantena di 10 giorni con tampone al termine del periodo.è possibile consultare le schermate passo dopo passo.