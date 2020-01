Non solo cibo, non solo benessere, non solo alimentazione e rapporto con l'ambiente: con il convegno "Cosa inquina oltre la plastica? Alimentazione e Benessere" promosso dalla FIDAPA BPW Italy – sezione di Corato nella giornata del prossimo 22 gennaio, dalle ore 17:30, saranno svariati i temi che verranno affrontati presso la sede di "Vivere In" sita in via Giappone 40.Col patrocinio del Comune di Corato e la partnership con il Movimento "Vivere In" e l'U.T.E. "Edith Stein", l'incontro intende cavalcare l'onda verde del "Friday for future", lo sciopero in difesa dell'ambiente, in una chiave che non sia soltanto quella di invalidare la plastica, quasi fosse l'essenza stessa dell'inquinamento, ma approfondendo alcuni aspetti del vivere quotidiano individuale e collettivo, partendo dall'impatto che può avere l'alimentazione.Parlare, discutere e confrontarsi oggi circa il contributo, l'apporto e l'impronta ecologica del nostro vivere è quanto più di moderno e attuale si possa pensare di portare al centro di un dibattito. Occorre demolire la filosofia che vede ogni singolo accettare passivamente le azioni altrui per abbracciare quella dell'"io posso": si può cambiare partendo da sé, dal proprio sguardo e dai propri sensi, dal rapporto con il prossimo a quello con l'ambiente circostante, evitando di voltare il capo dall'altra parte. Il disinteresse è complicità di un'esistenza dedita alla violenza e alla guerra, non solo quella che si combatte con le armi.Di tutto questo e molto di più si parlerà nel convegno "Cosa inquina oltre la plastica?", moderato da Maria Pastoressa, Referente Distrettuale Task Force Nazionale Medicina di Genere e Disabilità, e in cui interverranno Rosa Camerino, Referente LNDC (Lega Nazionale per la Difesa del Cane) sez. Ruvo di Puglia, e le dottoresse Lucia Palmieri, Biologa e Specialista in Scienze dell'Alimentazione, Lucrezia Cusmai, Biologa e Direttore Sanitario Analisi Cliniche e Maria Cusmai, Medico chirurgo Geriatra Medicina Estetica e Rigenerativa.A prendere parte all'incontro, la classe 3 ^H, indirizzo Servizi Socio Sanitari, dell'I.I.S.S. "ORIANI-TANDOI" di Corato, nell'ambito del percorso PCTO ( ex Alternanza Scuola Lavoro) dal titolo "I colori del benessere".Così, la FIDAPA si configura essere una realtà attiva e feconda, sempre attenta nel cogliere le istanze provenienti dal territorio e dai contesti più ampiamente attuali, realizzando momenti di riflessione dall'alto valore formativo e socioeducativo.