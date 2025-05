"Maggio in Fiore Fuori Porta": un viaggio tra natura e cultura nelle murge

La FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato presenta la VII edizione di "Maggio in Fiore", che quest'anno assume la forma di un'esperienza "Fuori Porta": due giornate per riscoprire il paesaggio della Murgia attraverso i tratturi, antichi cammini della transumanza, immersi nei colori e nei profumi della primavera.L'evento sarà articolato in due momenti distinti:Venerdì 16 maggio, ore 18:30, nell'atrio di Palazzo Gioia, con accesso da Piazza Sedile, si svolgerà un incontro tematico di approfondimento dedicato alla storia, al valore ambientale e alla valorizzazione dei tratturi del nostro paesaggio murgiano, con gli interventi di:Prof. Pierfrancesco Rescio – Università Suor Orsola Benincasa, Napoli"Tratturi e "vie erbose": trame di storia, archeologia e cammini pastorali"Dott. Giuseppe Carlucci – Guida ambientale AIGAE e scrittore"Tratturi: corridoi ecologici di biodiversità e di economia"Dott.ssa Marina Cialdella – Dottoranda di ricerca presso Università degli Studi di Foggia, docente presso I.T.E.T. "Padre A.M. Tannoia" - Corato"Le "vie erbose" della transumanza: il quadro regionale e le strategie di promozione turistica del brand Puglia".Durante l'incontro verrà proposto un racconto ispirato alla Murgia e tratto dall'opera narrativa di Giuseppe Carlucci, con lettura e animazione a cura della compagnia teatrale Teatri di.versi (Corato), con le voci di Marco Mastrorillo e Davide Roselli.Modera la serata Carlo Sacco, redattore di CoratoViva.L'atrio di palazzo Gioia, per l'occasione, verrà addobbato con allestimenti botanici realizzati con piante autoctone della Murgia curati da AUSONIA GROUP (Corato).Sabato 17 maggio, con ritrovo alle ore 8.30 presso Cantina Terra Maiorum dei partecipanti che hanno aderito all'iniziativa, si svolgerà un'escursione guidata "Sulle tracce della Transumanza" con:• Lettura del paesaggio e racconto della flora spontanea a cura di Giuseppe Carlucci• Approfondimento storico-archeologico sui tratturi con Pierfrancesco RescioDurante l'escursione si l'svolgerà l'evento letterario itinerante "PAROLE IN CAMMINO. Lungo i tratturi fioriti della Murgia tra paesaggi, letture e memoria", con letture tratte dal libro "Cigli fioriti di Murgia" di Bianca Tragni, interpretate da Lorena Farucci e Beatrice Gallo della compagnia Teatri di.versi di Corato.La manifestazione si inserisce nel calendario di La PrimaVera Fest del Comune di Corato e aderisce alla XV campagna nazionale Il Maggio dei Libri, con il patrocinio della sezione di Corato dell'Archeoclub d'Italia "Padre Emilio D'Angelo" e la collaborazione della compagnia teatrale Teatri di.versi