Fidapa. <span>Foto Anna Lops</span>
Fidapa. Foto Anna Lops
Eventi

“Fidapa”: a Corato il passaggio delle consegne per il nuovo biennio

Il rinnovato impegno da parte della nuova Presidente Annalisa D’Introno per il biennio 2025-2027

Corato - venerdì 24 ottobre 2025 12.49
Un momento significativo per l'associazione "Fidapa" è stato quello che si è svolto ieri 23 ottobre presso la Sala Verde del Palazzo di Città: il passaggio di consegna ha visto la nuova Presidente Annalisa D'Introno prendere il posto di Teresa Di Meo.

Presenti durante la cerimonia la Presidente del Distretto Sud-Est "Fidapa", due rappresentanti del club per "Unesco" di Bisceglie, alcune socie della sezione Corato e il consigliere Eliseo Tambone.
9 fotoFidapa
FidapaFidapaFidapaFidapaFidapaFidapaFidapaFidapaFidapa
Con lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti, la "Fidapa" si impegna verso attività sociali e culturali eliminando ogni forma di discriminazione. Ed è su questi punti che la nuova presidente Annalisa D'introno baserà il suo programma: affrontare questioni di interesse sociale e culturale con un approccio inclusivo. Alla base, infatti, i diritti umani da cui scaturiscono i temi dell'inclusione, delle pari opportunità, del rispetto e del dialogo generazionale.

A rendere possibile tutto ciò non solo la professionalità di Annalisa, acquisita grazie a un importante percorso formativo, ma anche un direttivo di donne competenti: La vicepresidente Francesca di Ciommo, la segretaria Silvana Cantatore, la tesoriera Angela Piccarreta, la past president Teresa De Meo, le consigliere Angela Povia, Giulia Tandoi, Angela Mastromauro, Sara Paganelli, Anna De Palma, revisore dei conti Teodora Procacci, Teresa Di Bisceglie e Alda Occhinegro.

Ad accompagnare la serata le dolci note del "Preludio in DO maggiore" di Bach, riproposte dalla socia young Ilaria Strippoli.

La cerimonia ha riconfermato i valori su cui poggia da sempre l'associazione: rispetto, gentilezza e inclusione, attraverso l'entusiasmo delle presenti e della nuova Presidente che ha accolto la carica con un forte senso di gratitudine.
  • Fidapa
  • Fidapa Corato
Virtus Corato a Trani a caccia del tris, Scaringella: "La chiave sarà il ritmo "
24 ottobre 2025 Virtus Corato a Trani a caccia del tris, Scaringella: "La chiave sarà il ritmo"
Salute e benessere a scuola: al via il progetto "Dai equilibrio al tuo respiro "
24 ottobre 2025 Salute e benessere a scuola: al via il progetto "Dai equilibrio al tuo respiro"
Altri contenuti a tema
"Maggio in Fiore Fuori Porta": un viaggio tra natura e cultura nelle murge "Maggio in Fiore Fuori Porta": un viaggio tra natura e cultura nelle murge Doppio appuntamento il 16 e il 17 maggio
Al via la rassegna cinematografica della Fidapa Associazioni Al via la rassegna cinematografica della Fidapa Il tema Desiderio e Passione per quattro lunedì al cinema Alfieri
L’educazione finanziaria e la conoscenza economica: a chi serve e perché Associazioni L’educazione finanziaria e la conoscenza economica: a chi serve e perché La FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato organizza un importante evento di divulgazione oggi ore 18 in Sala Verde
Maggio in fiore: conclusa la festa dei fiori e della poesia Vita di Città Maggio in fiore: conclusa la festa dei fiori e della poesia Chiude i battenti con un successo di pubblico la sesta edizione organizzata dalla Fidapa di Corato
La VI edizione di "Maggio in fiore" torna il 25 e il 26 maggio a Corato Vita di Città La VI edizione di "Maggio in fiore" torna il 25 e il 26 maggio a Corato L’iniziativa è ideata dalla FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato. Tema dell'anno il rapporto tra teatro e natura
La Fidapa di Corato celebra la “Cerimonia delle Candele 2024” Associazioni La Fidapa di Corato celebra la “Cerimonia delle Candele 2024” L’evento di stasera vede interessata la sezione cittadina insieme a quella di Andria
Santa delle Perseguitate: la storia di Santa Scorese arriva a Corato Associazioni Santa delle Perseguitate: la storia di Santa Scorese arriva a Corato Organizzato dalla Fidapa per il prossimo 17 marzo presso la Parrocchia Maria SS. Incoronata
"Verso la Vittoria", rassegna cinematografica organizzata dalla Fidapa BPW Italia Associazioni "Verso la Vittoria", rassegna cinematografica organizzata dalla Fidapa BPW Italia L'iniziativa, aperta a tutti, proporrà opere esclusivamente firmate da donne
«Libertà di critica o libertà di diffamazione?»
24 ottobre 2025 «Libertà di critica o libertà di diffamazione?»
Approvato l'accordo tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali per la tutela ambientale
24 ottobre 2025 Approvato l'accordo tra Regione Puglia e Carabinieri Forestali per la tutela ambientale
A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole ": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi
24 ottobre 2025 A Corato la seconda edizione di "Un ponte di parole": dialogo culturale tra adolescenti italiani e palestinesi
Corato aderisce all’iniziativa per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace
23 ottobre 2025 Corato aderisce all’iniziativa per candidare i bambini di Gaza al Premio Nobel per la Pace
Torna a Corato “OcuMurgia”: medici e specialisti insieme per la salute degli occhi
23 ottobre 2025 Torna a Corato “OcuMurgia”: medici e specialisti insieme per la salute degli occhi
Lavori per il verde pubblico, Colabella: «Usato il mio nome per fini politici, mi riservo vie legali»
23 ottobre 2025 Lavori per il verde pubblico, Colabella: «Usato il mio nome per fini politici, mi riservo vie legali»
Corato si prepara a vivere il suo “Incanto” per il Natale 2025
23 ottobre 2025 Corato si prepara a vivere il suo “Incanto” per il Natale 2025
1
Panificio nel mirino ladri in azione nella notte
23 ottobre 2025 Panificio nel mirino ladri in azione nella notte
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.