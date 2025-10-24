“Fidapa”: a Corato il passaggio delle consegne per il nuovo biennio

9 foto Fidapa

Un momento significativo per l'associazione "" è stato quello che si è svolto ieri 23 ottobre presso la Sala Verde del Palazzo di Città: il passaggio di consegna ha visto la nuovaprendere il posto di Teresa Di Meo.Presenti durante la cerimonia la Presidente del Distretto Sud-Est "Fidapa", due rappresentanti del club per "Unesco" di Bisceglie, alcune socie della sezione Corato e il consigliere Eliseo Tambone.Con lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti, la "Fidapa" si impegna verso. Ed è su questi punti che la nuova presidente Annalisa D'introno baserà il suo programma: affrontare questioni di interesse sociale e culturale con un approccio inclusivo. Alla base, infatti, i diritti umani da cui scaturiscono i temi dell'inclusione, delle pari opportunità, del rispetto e del dialogo generazionale.A rendere possibile tutto ciò non solo la professionalità di Annalisa, acquisita grazie a un importante percorso formativo, ma anche un: La vicepresidente Francesca di Ciommo, la segretaria Silvana Cantatore, la tesoriera Angela Piccarreta, la past president Teresa De Meo, le consigliere Angela Povia, Giulia Tandoi, Angela Mastromauro, Sara Paganelli, Anna De Palma, revisore dei conti Teodora Procacci, Teresa Di Bisceglie e Alda Occhinegro.Ad accompagnare la serata le dolci note del "Preludio in DO maggiore" di Bach, riproposte dalla socia young Ilaria Strippoli.La cerimonia ha riconfermato i valori su cui poggia da sempre l'associazione: rispetto, gentilezza e inclusione, attraverso l'entusiasmo delle presenti e della nuova Presidente che ha accolto la carica con un forte senso di gratitudine.