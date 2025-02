La FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato, in collaborazione con le sezioni di FIDAPA BPW Italy di Andria, Spinazzola, Terlizzi e Trani e il patrocinio del Comune di Corato, organizza un importante evento di divulgazione dal titolo "L'educazione finanziaria e la conoscenza economica: a chi serve e perché".L'incontro si terrà oggi venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 18:00 presso la Sala Verde del Comune di Corato e sarà un'occasione unica per approfondire il ruolo fondamentale della cultura economico-finanziaria nella vita quotidiana e professionale delle persone e delle imprese anche al fine di acquisire la conoscenza di strumenti utili per una gestione consapevole delle proprie risorse economiche e finanziarie.L'evento vedrà la partecipazione del Dott. Sergio Magarelli, Direttore della Filiale Regionale di Bari della Banca d'Italia, che tratterà dell'importanza dell'educazione finanziaria per consentire agli utenti/clienti/cittadini di acquisire la conoscenza e la consapevolezza necessaria per la salvaguardia dei propri reali interessi e, così, contribuire al miglior funzionamento dell'intero sistema finanziario.Dopo i saluti introduttivi di Rosa De Nicolo, Presidente della FIDAPA BPW Italy, Sezione di Corato, interverranno:Alda Occhinegro, Tesoriera FIDAPA BPW Sez. di CoratoFrancesco Leone, Dottore Commercialista in CoratoL'iniziativa è realizzata anche con il supporto dell'Associazione Culturale BE-ARTI e ha l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull'importanza dell'educazione finanziaria per cittadini, professionisti e imprese.L'ingresso è gratuito e ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.Per informazioni e dettagli sull'evento, è possibile contattare FIDAPA BPW Italy – Sezione di Corato alla mail fidapacorato2023@gmail.com