Covid, 101 nuovi casi in provincia di Bari

Sono 327 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati in Puglia su 14.924 test giornalieri effettuati. Il bollettino regionale di oggi 25 agosto riporta anche 2 decessi nelle ultime 24ore.I casi odierni sono così suddivisi per provinciaProvincia di Bari: 101Provincia di Bat: 113Provincia di Brindisi: 15Provincia di Foggia: 19Provincia di Lecce: 50Provincia di Taranto: 22Residenti fuori regione: 2Provincia in definizione: 5Attualmente in Puglia ci sono 4.550 positivi, 217 persone ricoverate in area non critica e 25 ricoverati in terapia intensiva.