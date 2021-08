Covid, 103 nuovi casi in Puglia. Aumento dei ricoveri

Sono 103 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Puglia nella giornata di oggi, 16 agosto, a fronte di 5.905 test giornalieri effettuati nelle ultime 24ore.Nessun decesso è stato registrato.Nello specifico, dai dati rilasciati dalla regione si rileva che in Puglia sono stati registrati nuove positività così ripartite:Provincia di Bari: 14Provincia di Bat: 9Provincia di Brindisi: 23Provincia di Foggia: 21Provincia di Lecce: 31Provincia di Taranto: 2Residenti fuori regione: 2Provincia in definizione: 1Aumenta quindi il numero di persone attualmente positive che arrivano a toccare quota 4.235, così come aumentano le persone ricoverate in area non critica che attualmente sono 136, con 23 persone in terapia intensiva.