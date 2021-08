Covid, 105 nuovi casi e tre morti in Puglia

Sono 105 i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi, 30 agosto, in Puglia su un totale di 6.632 tamponi effettuati. Tre i nuovi decessi registrati dall'odierno bollettino epidemiologico regionale.Nello specifico i casi registrati in ogni provincia sono così suddivisi:Provincia di Bari: 15Provincia di Bat: 3Provincia di Brindisi: 0Provincia di Foggia: 45Provincia di Lecce: 43Provincia di Taranto: 2Residenti fuori regione: -2Provincia in definizione: -1Sono 4.701 le persone attualmente positive di cui 251 ricoverate in area non critica e 24 in terapia intensiva.