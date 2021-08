Covid, 144 nuovi casi in Puglia. Aumentano i ricoveri in area non critica

La settimana si apre con 144 nuovi casi in Puglia registrati nelle ultime 24 ore su 7.286 test giornalieri.Non ci sono decessi ma, stando al bollettino epidemiologico regionale, aumentano le persone ricoverate in area non critica che raggiungono quota 186. Sono 4.631 le persone attualmente positive e 22 sono i ricoverati in terapia intensiva.I nuovi casi di oggi 23 agosto sono così ripartiti per provincia:Provincia di Bari: 26Provincia di Bat: 17Provincia di Brindisi: 7Provincia di Foggia: 53Provincia di Lecce: 46Provincia di Taranto: 4Residenti fuori regione: 0Provincia in definizione: -8