Covid, 165 nuovi casi e 2 decessi in Puglia

Sono 165 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Puglia su 13.287 test giornalieri effettuati nelle ultime 24 ore.La Regione Puglia comunica inoltre che oggi 17 agosto si registrano anche 2 decessi.I nuovi casi di contagio sono così distribuiti per provincia:Provincia di Bari: 19Provincia di Bat: 33Provincia di Brindisi: 13Provincia di Foggia: 13Provincia di Lecce: 59Provincia di Taranto: 25Residenti fuori regione: 1Provincia in definizione: 2In Puglia sono 4.201 le persone attualmente positive, 137 le persone ricoverate in area non critica e 23 invece sono in terapia intensiva.