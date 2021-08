Covid, 173 nuovi casi e un decesso in Puglia

Sono 173 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Puglia nelle ultime 24ore con 15.572 test giornalieri effettuati. Il bollettino regionale di oggi 24 agosto, registra anche un decesso.I nuovi casi registrati nella giornata odierna sono così suddivisi per provincia:Provincia di Bari: 16Provincia di Bat: 30Provincia di Brindisi: 24Provincia di Foggia: 20Provincia di Lecce: 46Provincia di Taranto: 34Residenti fuori regione: 5Provincia in definizione: -2Sono in totale 4.572 le persone attualmente positive al Covid-19 nella nostra regione, salgono a 207 le persone ricoverate in area non critica e a 25 le persone in terapia intensiva.