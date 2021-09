Covid, 209 nuovi casi e un decesso in Puglia

Su 15.655 test giornalieri effettuati, oggi 2 settembre in Puglia si registrano 209 nuovi casi di positività al Coeonavirus. Un decesso registrato nella regioneI casi odierni sono così suddivisi per provincia:Provincia di Bari: 56Provincia di Bat: 26Provincia di Brindisi: 28Provincia di Foggia: 37Provincia di Lecce: 63Provincia di Taranto: 14Residenti fuori regione: 0Provincia in definizione: -15Sono 4.419 le persone attualmente positive, 232 sono ricoverate in area non critica mentre 24 in terapia intensiva.