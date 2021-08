Covid, 281 nuovi casi in Puglia. Tasso di contagio al 2,29%

Sono 281 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi 12 agosto in Puglia. Stando ai dati rilasciati dalla Regione, sono 12.229 i test effettuati per l'infezione da Covid-19, con un tasso di contagio pari al 2,29%.Non si registrano decessi nella giornata odierna mentre sono 38 i nuovi casi in provincia di Bari; 31 nella Bat; 6 in provincia di Brindisi; 32 in provincia di Foggia; 145 nella provincia di Lecce; 19 in provincia di Taranto. Sono 5 i contagiati residenti fuori regione e 5 le persone per cui è in via di definizione la provincia di appartenenza.In Puglia sono quindi 3862 gli attualmente positivi, 126 persone sono attualmente ricoverate in area non critica mentre sono 22 i pazienti in terapia intensiva.