Covid, 284 nuovi casi in Puglia. Ancora un decesso

Si registrano 284 nuovi casi di positività al Coronavirus in Puglia, su 13.465 test giornalieri effettuati. Ancora un decesso nella nostra regione è indicato dal bollettino epidemiologico regionale odierno che riporta il numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore così suddivisi per provincia:Provincia di Bari: 67Provincia di Bat: 30Provincia di Brindisi: 40Provincia di Foggia: 60Provincia di Lecce: 70Provincia di Taranto: 16Residenti fuori regione: 2Provincia in definizione: -1Le persone attualmente positive in Puglia sono 4.547, sono 228 i ricoverati in area non critica e 24 le persone in terapia intensiva.