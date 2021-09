Covid, 298 nuovi casi in Puglia: 79 nel barese

Sono 298 i nuovi casi di positività al coronavirus registrati oggi 1 settembre su 16.873 test giornalieri effettuati.Si registra ancora un decesso.I nuovi casi sono così suddivisi per provincia:Provincia di Bari: 79Provincia di Bat: 64Provincia di Brindisi: 35Provincia di Foggia: 22Provincia di Lecce: 80Provincia di Taranto: 15Residenti fuori regione: 5Provincia in definizione: -2Sono 4.500 le persone attualmente positive in puglia, con 234 ricoveri in area non critica e 20 persone in terapia intensiva.