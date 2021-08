Covid, 347 nuovi casi in Puglia. 156 i ricoverati

Aumentano ancora i casi di contagi in Puglia. Dal bollettino epidemiologico regionale si evincono 347 nuovi casi su un totale di 14.160 tamponi effettuati.Si registrano anche due decessi.Nello specifico, i casi registrati in ogni provincia sono:54 a Bari,90 nella BAT,42 a Brindisi,39 a Foggia,87 a Lecce26 a Taranto.12 casi sono stati registrati fuori regione.Sono 4.479 le persone attualmente positive di cui 156 ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva.