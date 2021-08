Covid, 358 nuovi casi in Puglia e 2 morti

Continuano ad aumentare gli attualmente positivi al Coronavirus nella nostra regione che oggi, 18 agosto, stando ai dati ufficiali, arrivano a toccare quota 4321.Sono 358 i nuovi casi di contagio al Covid-19 odierni, su 14.554 test giornalieri effettuati. Si registrano anche 2 persone decedute, mentre sono 140 le persone ricoverate in area non critica e 23 le persone in terapia intensiva.Il numero di contagi odierni è così ripartito per provincia:Provincia di Bari: 92Provincia di Bat: 104Provincia di Brindisi: 28Provincia di Foggia: 22Provincia di Lecce: 92Provincia di Taranto: 18Residenti fuori regione: 5Provincia in definizione: -3