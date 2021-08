Covid, 364 nuovi casi in Puglia: 79 in provincia di Bari

La Puglia raggiunge quota 4.505 persone attualmente positive. È quanto rilevato dal bollettino epidemiologico odierno della Regione Puglia che oggi registra 364 nuovi casi di positività al Covid-19 su 16.853 test giornalieri effettuati.Si registra oggi anche un decesso.Aumenta anche il numero di persone ricoverate in area non critica che ad oggi sono 163, mentre sono 24 le persone ricoverate in terapia intensiva.I nuovi casi di oggi 21 agosto sono così suddivisi per provincia:Provincia di Bari: 79Provincia di Bat: 118Provincia di Brindisi: 16Provincia di Foggia: 49Provincia di Lecce: 82Provincia di Taranto: 19Residenti fuori regione: 0Provincia in definizione: 1