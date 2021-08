Covid, 6 decessi in Puglia e 220 nuovi casi

La Puglia registra 6 decessi nelle ultime 24 ore ma la Regione non ne divulga la provincia di appartenenza. Sono 220 i nuovi casi di oggi 31 agosto nella nostra regione su 13.508 tamponi giornalieri analizzati.I nuovi casi di contagio sono così ripartiti per provincia:Provincia di Bari: 37Provincia di Bat: 39Provincia di Brindisi: 25Provincia di Foggia: 20Provincia di Lecce: 65Provincia di Taranto: 25Residenti fuori regione: 2Provincia in definizione: 7Diminuiscono gli attualmente positivi che ad oggi sono 4.601, in calo anche le persone ricoverate in area non critica che sono 236 e scendono a 17 le persone in terapia intensiva.