Covid, a Corato 458 nuovi casi in una settimana ma tasso in calo

Continua a rallentare la circolazione del virus Sars-Cov2 anche nella settimana 7-13 febbraio per quanto riguarda l'ambito territoriale della Asl Bari. Stando al report infatti si rileva una media di 730,2 casi per 100mila abitanti nella provincia.In calo del 26,4% rispetto all'incidenza rilevata sette giorni prima (992,4). Il nuovo monitoraggio conferma quindi una tendenza alla diminuzione dei casi che va avanti ormai da cinque settimane consecutive.Con circa 22mila dosi erogate negli ultimi sette giorni, la campagna vaccinale della ASL Bari ha totalizzato 2 milioni e 973.329 somministrazioni anti-Covid in tutti i centri vaccinali del territorio. Più in dettaglio, sono state erogate 1 milione e 119.184 prime dosi, 1 milione e 69.877 seconde e 784.294 terze dosi.La copertura della popolazione è ottima sia se si considera la platea over 12, dove è stato raggiunto il 94% con una dose e anche con ciclo completo, sia se si allarga la valutazione al target over 5, protetto per il 91%, anche in questo caso con dose singola e doppia.L'adesione della popolazione, determinante per il successo della campagna vaccinale, risulta particolarmente significativa anche sul fronte dei richiami. Ad oggi è stato vaccinato con dose "booster" l'87,4% della platea, rispetto all'83,8% del dato nazionale. Nell'ampia fascia degli over 50 la protezione con terza dose ha raggiunto un livello ancora più alto: 94,7%.Salgono ulteriormente i numeri della campagna pediatrica 5-11 anni, giunta oltre le 76mila dosi somministrate: 43.423 prime dosi e 33.196 seconde. La percentuale di copertura aumenta parallelamente, con il 56,2% di prime dosi e il 46% di cicli completati con doppia dose, nettamente più avanti rispetto ai dati di riferimento nazionali: 36,4% e 26,4%.