Covid, ancora un decesso in Puglia. 304 i nuovi casi

Si registra un altro decesso anche nel bollettino epidemiologico regionale odierno, ma Regione Puglia non comunica più la provincia di appartenenza dei morti dall'11 agosto. Sono 304 i nuovi casi di contagio su 15.321 tamponi giornalieri analizzati.I nuovi casi sono così suddivisi per provincia:Provincia di Bari: 77Provincia di Bat: 45Provincia di Brindisi: 35Provincia di Foggia: 51Provincia di Lecce: 68Provincia di Taranto: 20Residenti fuori regione: 0Provincia in definizione: 9Le persone attualmente positive in Puglia sono 4.646, con 238 persone ricoverate in area non critica e 22 persone in terapia intensiva.