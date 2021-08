Covid, contagi in salita nella città di Corato

È un dato che non trasmette serenità quello diffuso da Palazzo di Città in merito alla situazione contagi da Covid-19 nella città di Corato.Il numero delle persone positive al virus è in crescita, ben 25.Il totale dei positivi registrati dallo scorso dicembre è 2591 di cui i guariti sono 2510 e i deceduti sono 56.L'età media degli attualmente positivi è di 41 anni