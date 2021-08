Covid, domenica di Ferragosto con 184 nuovi casi in Puglia

Arrivano a quota 4.208 gli attualmente positivi in Puglia. Nelle ultime 24 ore nella regione si registrano 184 nuovi casi di Coronavirus a fronte di 11.910 test effettuati.Dal bollettino regionale odierno si rileva anche un decesso.Sono 128 le persone ricoverate in area non critica e 22 persone in terapia intensiva.I casi odierni per provincia sono così suddivisi:Provincia di Bari: 46Provincia di Bat: 48Provincia di Brindisi: 8Provincia di Foggia: 31Provincia di Lecce: 41Provincia di Taranto: 7Residenti fuori regione: 3Provincia in definizione: 0