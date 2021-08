Covid, due decessi e 217 nuovi casi

È stato rilasciato il bollettino giornaliero della Regione Puglia sulla situazione epidemiologica dal quale si evince che oggi 19 agosto si sono registrati 217 nuovi casi di positività al coronavirus a fronte di 12.761 test giornalieri effettuati.Sono 2 i decessi nella nostra regione, mentre salgono a 145 le persone ricoverate in area non critica. Stabile a 23 il numero dei ricoverati in terapia intensivaNuovi casi per provincia sono così distribuiti:Provincia di Bari: 37Provincia di Bat: 27Provincia di Brindisi: 30Provincia di Foggia: 35Provincia di Lecce: 61Provincia di Taranto: 14Residenti fuori regione: 6Provincia in definizione: 74.334 in totale le persone attualmente positive in Puglia.