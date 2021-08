Covid, in Puglia 302 nuovi casi e 3 decessi

Stando al bollettino epidemiologico regionale di oggi 27 agosto, sono 302 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Puglia su 13.248 test giornalieri effettuati nelle ultime 24 ore.Oggi la nostra regione conta 3 morti.Salgono a 4.596 le persone attualmente positive, sono 235 i pugliesi ricoverati in area non critica e 22 in terapia intensiva.I nuovi casi di contagio sono cos' suddivisi per provincia:Provincia di Bari: 41Provincia di Bat: 76Provincia di Brindisi: 20Provincia di Foggia: 44Provincia di Lecce: 83Provincia di Taranto: 33Residenti fuori regione: 1Provincia in definizione: 4