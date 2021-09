Covid, la Puglia resta ancora in zona bianca

Con una classificazione complessiva di rischio bassa, la Puglia resta ancora in zona bianca. Stando ai dati del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità si registra una diminuzione dell'incidenza settimanale a livello nazionale, 64 per 100mila abitanti rispetto a 74 della scorsa settimana, anche se ancora al di sopra della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti.La trasmissibilità stimata sui casi sintomatici e sui soli casi ospedalizzati è in diminuzione e sotto la soglia epidemica.L'indice Rt, a livello nazionale, scende a 0,92 al di sotto della soglia epidemica ed in diminuzione rispetto allo 0,97 della settimana precedente. La Puglia registra un indice Rt puntuale dello 0,88.Si conferma il trend di lieve aumento dei ricoveri ospedalieri associati alla malattia COVID-19, ma quasi tutte le Regioni/PPAAA sono classificate a rischio epidemico basso, nessuna Regione/PPAA presenta un rischio epidemico alto. Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei pazienti Covid è ora pari al 6,2%, il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,4%.La circolazione della variante delta è prevalente in Italia. Questa variante è dominante nell'Unione Europea ed associata ad un aumento nel numero di nuovi casi di infezione anche in Paesi con alta copertura vaccinale.Una più elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione rappresentano gli strumenti principali per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggiore trasmissibilità.È opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l'attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale.