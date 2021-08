Covid, la Puglia torna a sfiorare i 4mila positivi. Oggi 361 nuovi casi

Provincia di Bari: 82

Provincia di Bat: 78

Provincia di Brindisi: 45

Provincia di Foggia: 41

Provincia di Lecce: 76

Provincia di Taranto: 28

Residenti fuori regione: 8

Provincia in definizione: 3

Continuano ad aumentare i contagi in Puglia dove oggi, 13 agosto, stando ai dati rilasciati dalla Regione, si registrano 361 nuovi casi con 14.333 test per l'infezione da coronavirus effettuati.Si registra anche un decesso.Nello specifico, i nuovi casi di positività sono così ripartiti:Sono 3.960 le persone attualmente positive in Puglia, 125 sono ricoverate in area non critica, 21 invece in terapia intensiva.