Covid19, EPASSS ringrazia gli operatori sanitari. Santa Messa domani a Barletta

Si terrà domani, martedì 21 luglio, alle ore 11.00 nella Chiesa Santissimo Crocifisso di Barletta, una Santa Messa di ringraziamento per gli operatori sanitari impegnati nell'emergenza epidemiologica, su iniziativa della fondazione EPASSS. Parteciperanno anche le comunità riabilitative psichiatriche di Ruvo, Corato e Barletta e DSM Asl Ba2 e Bat1.«È stato questo per tutti un periodo molto intenso, - la riflessione dell'Epasss (Ente Provinciale Acli Servizi sociali e sanitari) - in cui la paura e l'incertezza hanno cambiato il nostro modo di amministrarci, di guardare noi stessi e il mondo attorno a noi. Il covid 19 è stata la nuova frontiera di una battaglia dove chi è più fragile ha purtroppo più possibilità di sentirsi indifeso e di esserlo davvero.Il nostro lavoro nella riabilitazione psichiatrica, ancora più ricco in questo periodo, seppur circondato da tante incerte e troppo confuse interpretazioni, vede martedì, con la celebrazione della messa, un momento di riflessione e ringraziamento che va dritto al Signore, per pregare perché ciò non accada più e a ringraziare per quello che questo periodo è stato capace di donarci, con la consapevolezza che la nostra è stata una esperienza che ci ha legato e non divisi. Ne siamo stati dentro e forse fuori, ma sempre con tanto amore e rispetto per noi tutti. Nessuno si salva da solo, abbiamo davvero combattuto tutti insieme».