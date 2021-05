Criticità all'Hub vaccinale, il sindaco convoca il COC

L'Amministrazione comunale conferma lo spirito di collaborazione con la Asl e col personale sanitario, impegnati quotidianamente, insieme alla Protezione civile, nella gestione complessa di tutto il processo di vaccinazione.

A tal fine, il Sindaco sta convocando il C.O.C. per analizzare le criticità verificatesi e darne adeguata soluzione.



È noto che la gestione delle prenotazioni e convocazioni non è comunque in alcun modo di competenza comunale.



"Mi faccio carico dei disagi vissuti nella giornata odierna dai cittadini e dalle cittadine, in attesa di vaccinazione – dice il Sindaco De Benedittis – Ho personalmente chiamato i responsabili sanitari per rappresentare tali criticità.



Ho riscontrato, in ogni caso, piena disponibilità e spirito di collaborazione da tutte le parti coinvolte.



Domani, mi recherò personalmente presso l'hub vaccinale, al fine di riprendere il mio personale impegno, al fianco di chi opera nell'interesse della collettività."

Le lunghe attese, verificatesi, oggi, presso l'Hub vaccinale di Corato rappresentano una criticità, non voluta e imprevista, che è necessario non si ripeta in futuro.