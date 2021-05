Caos al centro vaccini, il caso diventa politico

Lo dichiarano in una nota Anna Rita Tateo, deputata barese della Lega, insieme ai Consiglieri regionali della Lega.

Un caos senza precedenti quello registrato nell'hub vaccinale di Corato quest'oggi. Soltanto dopo il rinvio di qualche centinaio di somministrazioni alla giornata di domani la situazione è tornata a scorrere. Quanto accaduto oggi, tuttavia, è destinato a lasciare il segno.Appena dopo la conclusione dei lavori del consiglio comunale sul luogo delle vaccinazioni sono arrivati alcuni esponenti dell'amministrazione comunale, i consiglieri D'Imperio e Carminetti, l'assessore Muggeo e la presidente del consiglio comunale Valeria Mazzone. Quest'ultima in prima persona si è adoperata nella gestione logistica della situazione.Ma il caso è diventato politico. Sulla quanto accaduto sono intervenuti parlamentari e consiglieri regionali della Lega."Chiediamo l'immediato intervento del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, aseguito delle tante segnalazioni riguardo la disastrosa organizzazione presso l'hub vaccinale di Corato. Non possiamo permettere che un luogo dedicato ai vaccini possa trasformarsi in un contenitore di tensioni e timori. Occorre intervenire a difesa e tutela di tutti i cittadini di Corato che si recano presso l'hub nutrendo la speranza di ritornare a vivere liberamente ma che non si possono trovare a vivere una situazione caotica e di insostenibile tensione".