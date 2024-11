Treccani racchiude le parole del gusto nei boccacci di Mastrototaro Food

Cosa succede quando laincontra la, lae la? Il progetto "", realizzato daper, azienda di, prova a rispondere a questa domanda,Ogni vasetto della linea "Nutritevi di valori" è stato associato a una parola che ne racchiude l'essenza, affinchè" è il vasetto dei pomodori essiccati al sole, che hanno il sapore delle giornate nei campi; "", la casereccia di Puglia, è il senso della terra portata a tavola; "", il patè di pomodori secchi, è un richiamo ai luoghi pugliesi grazie al suo inconfondibile sapore.Ci sono anche le ricette di famiglia, quelle che vengono tramandate di generazione in generazione: sono racchiuse nel boccaccio "" dei peperoni in agrodolce, senza dimenticare la "" della giardiniera in agrodolce, che evoca l'armonia della natura.Infine ci sono "" e "", rispettivamente rappresentate dal boccaccio di carciofi grigliati e da quello di carciofi con gambo, il primo che rispecchia il piacere della condivisione, il secondo che rimanda alla freschezza e alla bontà del piatto.«La nostraincontrano la cultura nella sua espressione più alta – dichiara, titolare dell'attività - Mastrototaro Food abbraccia il progetto Treccani per, che danno significato all'essenza di quello che facciamo. Siamo orgogliosi di essere stati scelti dall'istituzione culturale italiana per rappresentare il progetto "Nutritevi di valori".».Disponibili in edizione limitata, i boccacci di Mastrototaro Food sono pronti a incantare il palato e a sorprendere la mente.