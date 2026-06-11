Da Corato al colorato mondo Disney: il sogno di Mario Oscar Gabriele diventa realtà

C'è un pezzo di Corato che viaggerà "verso l'infinito e oltre". È quello racchiuso nelle pagine delil volume ufficiale che accompagnerà l'uscita del nuovo attesissimo capitolo della saga Pixar. A firmarlo è il talento coratino, illustratore, fumettista e concept artist che negli anni si è affermato come uno dei giovani professionisti italiani più apprezzati nel panorama internazionale dell'animazione e dell'editoria illustrata.Ad annunciare il prestigioso traguardo è stato lo stesso artista attraverso un emozionante messaggio pubblicato sui social. «È con un orgoglio e un'emozione indescrivibile che vi annuncio finalmente di aver lavorato al Little Golden Book di Toy Story 5. È letteralmente un sogno che si avvera. Pensare che ho passato l'infanzia a guardare Toy Story... ancora faccio fatica a crederci», ha scritto Mario, raccontando tutta la gioia per un progetto che rappresenta molto più di un semplice incarico professionale.Parole che testimoniano quanto questo lavoro abbia un valore speciale per chi, da bambino, con quasi tutti i suoi coetanei, è cresciuto con le avventure di Woody, Buzz e dei loro amici, arrivando oggi a contribuire direttamente all'universo narrativo di uno dei franchise più amati al mondo., Mario Oscar Gabriele ha mosso i primi passi all'Istituto d'Arte "Federico II Stupor Mundi" della sua città, per poi perfezionare la propria formazione alla scuola di fumetto Grafite di Taranto. Un percorso costruito con passione, studio e talento che lo ha portato a collaborare stabilmente con Disney e Pixar. Nel corso della sua carriera ha lavorato a produzioni di enorme successo come Encanto, Frozen II, Zootropolis e The Nightmare Before Christmas, oltre a realizzare illustrazioni destinate a Disneyland Paris. Attualmente è impegnato anche con Ravensburger per Disney Lorcana, il celebre gioco di carte collezionabili ambientato nell'universo Disney, e con Clementoni, per cui firma artwork dedicati ad alcuni dei personaggi più amati dal pubblico. Il suo nome è legato anche al mondo del fumetto internazionale: dall'esordio con Dark Horse Comics per Gli Incredibili 2 alle collaborazioni con HarperCollins, Penguin Random House ed Éditions Jungle, passando per i lavori come colorista nelle graphic novel di Star Wars.Un orgoglio per Corato, ma anche per la Puglia intera. Non a caso anche, sottolineando come il suo percorso rappresenti l'esempio di un talento nato sul territorio e capace di affermarsi oltre i confini nazionali. «Da Corato verso l'infinito... e oltre!», si legge nel messaggio istituzionale condiviso oggi sui social della Regione.C'è poi un dettaglio che rende il legame con la città ancora più speciale. La sua firma è infatti anche dietro Kor, la mascotte ufficiale del Korcomics, il, oltre che dei vari post ufficiali del festival, che ha puntato su un artista locale il cui talento ormai varca i confini regionali e nazionali.