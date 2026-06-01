Al via la 58esima edizione de "Il Pendìo" a Corato: aperte le candidature

Dal 3 al 20 giugno gli artisti che rientrano nei criteri previsti dall'avviso potranno consegnare o spedire le opere da candidare alla 58esima edizione de Il Pendìo. Possono partecipare al concorso tutti gli artisti d'Italia di età compresa tra i 16 e i 40 anni, per un numero massimo di 2 opere a testa, presentate con supporto idoneo (cornice/telaio) all'esposizione, senza vetro, fornite di appositi agganci e dovranno avere uno sviluppo di dimensioni comprese tra i 30 × 30 cm e i 100 x 150 cm.I premi-acquisto hanno un valore compreso tra i €500 e i €1.500, per un totale di 5 premi e si precisa che l'opera oggetto di premio-acquisto al termine della Mostra è direttamente trasferita in proprietà dell'acquirente. Oltre i premi acquisto, è prevista anche l'assegnazione di targhe o riconoscimenti alle opere selezionate da una giuria di esperti estranea all'organizzazione.È ammessa qualunque tecnica pittorica e le opere da presentare non devono riportare sul fronte alcuna sigla o firma identificativa dell'autore, pena l'esclusione; a tergo di ciascuna opera, invece, dovrà essere apposto un cartellino indicante chiaramente il nome, il cognome, la data di nascita, il domicilio, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail dell'artista, il titolo del dipinto ed il prezzo. Ogni opera dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica che ne indichi la tecnica di realizzazione, i materiali utilizzati, il titolo e la descrizione; ciascun artista dovrà allegare anche il suo curriculum vitae.È prevista una quota di partecipazione di € 25,00 (venticinque/00) per un massimo di due opere da versare al momento della consegna e non rimborsabile in nessun caso. Tutto il materiale richiesto dovrà essere consegnato presso la sede della Pro Loco Quadratum in P.zza Sedile n.41,: dal lunedì al sabato 9.30 – 12.00 e 18.30 – 20.30.Previo accordo con il personale della Pro Loco Quadratum, è consentito, per chi ne avesse la necessità, spedire le opere.. Pro Loco Quadratum rappresenterà gli artisti nella eventuale vendita delle opere e preleverà il 15% sul prezzo di vendita e sui premi acquisto. Il Pendìo è un concorso organizzato dalla Pro Loco Quadratum e sostenuto dal Comune di Corato con il patrocinio della Regione Puglia e UNPLI Puglia APS. Partner della manifestazione sono Granoro e Torrevento.