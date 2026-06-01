"Il Pendìo" a Corato
Eventi

Al via la 58esima edizione de "Il Pendìo" a Corato: aperte le candidature

Dal 3 al 20 giugno è possibile consegnare le opere in gara

Corato - lunedì 1 giugno 2026 9.27 Comunicato Stampa
Dal 3 al 20 giugno gli artisti che rientrano nei criteri previsti dall'avviso potranno consegnare o spedire le opere da candidare alla 58esima edizione de Il Pendìo. Possono partecipare al concorso tutti gli artisti d'Italia di età compresa tra i 16 e i 40 anni, per un numero massimo di 2 opere a testa, presentate con supporto idoneo (cornice/telaio) all'esposizione, senza vetro, fornite di appositi agganci e dovranno avere uno sviluppo di dimensioni comprese tra i 30 × 30 cm e i 100 x 150 cm.

I premi-acquisto hanno un valore compreso tra i €500 e i €1.500, per un totale di 5 premi e si precisa che l'opera oggetto di premio-acquisto al termine della Mostra è direttamente trasferita in proprietà dell'acquirente. Oltre i premi acquisto, è prevista anche l'assegnazione di targhe o riconoscimenti alle opere selezionate da una giuria di esperti estranea all'organizzazione.

È ammessa qualunque tecnica pittorica e le opere da presentare non devono riportare sul fronte alcuna sigla o firma identificativa dell'autore, pena l'esclusione; a tergo di ciascuna opera, invece, dovrà essere apposto un cartellino indicante chiaramente il nome, il cognome, la data di nascita, il domicilio, il numero telefonico e l'indirizzo e-mail dell'artista, il titolo del dipinto ed il prezzo. Ogni opera dovrà essere accompagnata da una scheda tecnica che ne indichi la tecnica di realizzazione, i materiali utilizzati, il titolo e la descrizione; ciascun artista dovrà allegare anche il suo curriculum vitae.

È prevista una quota di partecipazione di € 25,00 (venticinque/00) per un massimo di due opere da versare al momento della consegna e non rimborsabile in nessun caso. Tutto il materiale richiesto dovrà essere consegnato presso la sede della Pro Loco Quadratum in P.zza Sedile n.41, a partire dal 3 sino e non oltre il 20 Giugno 2026 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al sabato 9.30 – 12.00 e 18.30 – 20.30.
Previo accordo con il personale della Pro Loco Quadratum, è consentito, per chi ne avesse la necessità, spedire le opere.

Le opere non ritirate entro cinque giorni dal termine della Mostra rimarranno di proprietà della Pro Loco. Pro Loco Quadratum rappresenterà gli artisti nella eventuale vendita delle opere e preleverà il 15% sul prezzo di vendita e sui premi acquisto. Il Pendìo è un concorso organizzato dalla Pro Loco Quadratum e sostenuto dal Comune di Corato con il patrocinio della Regione Puglia e UNPLI Puglia APS. Partner della manifestazione sono Granoro e Torrevento.
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