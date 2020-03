Dagli olivicoltori pugliesi respiratori polmonari e dispositivi di protezione al Policlinico di Bari

Gli olivicoltori pugliesi scendono in campo accanto a medici e infermieri che ogni giorno lottano contro il coronavirus donando al Pronto Soccorso del Policlinico di Bari nove respiratori/ventilatori polmonari, cento maschere facciali per ventilazione, duecento tute di protezione.È questo il contributo nella lotta all'emergenza coronavirus dei produttori olivicoli pugliesi delladei responsabili del centro di imbottigliamento e stoccaggioe dellaI dispositivi di protezione saranno consegnati nelle mani del primario del pronto soccorso del Policlinico, Vito Procacci, e di Francesco Incantalupo, dirigente medico del pronto soccorso del nosocomio barese.«Non saremo mai abbastanza grati a medici ed infermieri che ogni giorno combattono contro questo maledetto virus - ha dichiarato il Presidente della OP Oliveti Terra di Bari, Gennaro Sicolo -. Questa donazione è il nostro modo per ringraziare gli eroi col camice bianco e per contribuire nel nostro piccolo a questa guerra difficile. Ognuno deve fare la propria parte in questa battaglia perché, come dice Papa Francesco, nessuno si salva da solo».