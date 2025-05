Dal buio alla luce" Don Riccardo Agresti parla del progetto diocesano "Senza Sbarre"

Dal buio alla luce, un viaggio di rinascita e speranza" è il titolo dell'incontro che Don Riccardo Agresti terrà questa sera, mercoledì 7 maggio, a Corato, presso la parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, alle ore 20, in via Belvedere 16.Si parlerà e si approfondirà il progetto diocesano "Senza Sbarre", volto al reinserimento di detenuti ed ex detenuti nelle carceri pugliesi e italiane ammessi a programmi alternativi alla detenzione, all'interno di una iniziativa di rieducazione e inclusione sociale, attraverso l'accoglienza residenziale e semi-residenziale.Nato nel 2018 per opera della Diocesi di Andria -per volere del Vescovo Mons. Luigi Mansi- e del suo responsabile, Don Riccardo Agresti, nella bellissima masseria San Vittore, ad Andria, della stessa proprietà della diocesi, circondata da circa dieci ettari di terreno.Una realtà dove è possibile conoscere un "nuovo mondo" che consente agli uomini di avere una seconda possibilità per tracciare una nuova strada nella propria vita.