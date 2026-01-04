Armonie di Natale incanta Corato

Coro gospel
Corato ha vissuto una serata intensa e carica di emozioni con il concerto Armonie di Natale, che si è svolto ieri sera presso la Parrocchia Sacro Cuore .
L'appuntamento, inserito nel programma "Incanto 2025" e organizzato dall'Associazione Musicale Misurecomposte in collaborazione con il Comune di Corato, ha richiamato un pubblico numeroso e partecipe.

Protagonisti della serata sono stati gli Hope Jubilee Singers, diretti da Bepi Speranza e accompagnati al pianoforte da Marco De Marinis.
Il coro ha proposto un ricco programma di brani spiritual, gospel e jubilee, con arrangiamenti curati dallo stesso Speranza. Le armonizzazioni, potenti e delicate allo stesso tempo, hanno avvolto la chiesa in un'atmosfera di festa e raccoglimento, coinvolgendo profondamente tutti i presenti.

Accanto alla qualità musicale, la serata è stata impreziosita da un momento particolarmente significativo per la comunità del Sacro Cuore: la reunion del gruppo Cerasella.
Il gruppo, formato da persone che negli anni hanno condiviso un lungo cammino accanto alla parrocchia fin dai tempi di don Paolo Giampetruzzi e Don Antonio Piano , è tornato a riunirsi proprio in occasione del concerto.
Un ritorno simbolico, fatto di ricordi, affetto e appartenenza, che ha emozionato il pubblico e gli stessi protagonisti.

La reunion ha rappresentato non solo un tuffo nel passato, ma anche un segnale di rinnovata vitalità: il gruppo, infatti, si appresta a vivere nuovi momenti di condivisione e a dare vita a iniziative che uniscono memoria e futuro, nel solco di una comunità che continua a crescere e a ritrovarsi.

La serata si è conclusa tra applausi calorosi e un diffuso senso di gratitudine, confermando ancora una volta come la musica e i legami umani possano intrecciarsi per creare occasioni di autentica bellezza.
