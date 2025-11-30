Sacro cuore
Il giardino incantato di Santa Claus: la parrocchia Sacro Cuore illumina il Natale

Grande festa il 6 dicembre 2025: un evento magico con elfi, mercatini e la slitta di Babbo Natale, interamente dedicato al piccolo Damiano

Corato - domenica 30 novembre 2025 7.09
La Parrocchia Sacro Cuore di Gesù è lieta di annunciare l'arrivo della magia del Natale con l'iniziativa "Il Giardino Incantato di Santa Claus", un grande evento che si terrà sabato 6 dicembre 2025, a partire dalle ore 19:00, presso il piazzale della Parrocchia.
L'evento, organizzato in collaborazione con Re-animator Cabaret (che celebra i suoi 10 anni di attività) e grazie al supporto del main sponsor Caputi Teloni, è un gesto di amore e solidarietà, essendo interamente dedicato al piccolo Damiano.
La giornata prenderà il via alle ore 18:30 con l'emozionante arrivo di Santa Claus, che partirà dalla vicina Piazza Don Antonio Piano con la sua magica slitta per raggiungere il piazzale della Parrocchia.
Il Giardino Incantato attende grandi e piccini con un ricco programma di attrazioni che promette un'atmosfera indimenticabile: personaggi fantastici: simpaticissimi elfi, incantevoli mascotte e una vivace banda natalizia allieteranno la festa.
Saranno presenti spazi di Truccabimbi, la distribuzione di palloncini e il tradizionale falò.
Atmosfera natalizia: sarà allestita la vera casa di santa claus per incontri speciali e momenti di gioia.
I visitatori potranno curiosare tra i mercatini e gustare le prelibatezze offerte dall'area gastronomia.
L'ingresso all'evento è completamente libero, invitando tutta la cittadinanza a partecipare a questa giornata di festa, magia e generosità in attesa del Natale.
