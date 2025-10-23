Don paolo spera
L'Arcivescovo presiede la Messa per l'insediamento di Don Paolo Spera al Sacro Cuore

La liturgia segna l'inizio ufficiale del servizio pastorale di Don Paolo nella parrocchia

Corato - giovedì 23 ottobre 2025
Questa sera nella parrocchia Sacro Cuore di Gesù, alle ore 19.00, durante la celebrazione eucaristica presieduta dall'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo, don Paolo Spera inizierà il suo ministero di amministratore parrocchiale, succedendo a don Vito Martinelli.
Don Paolo è nato a Trani il 12 gennaio 1994 proviene dalla parrocchia Sacro Cuore di Gesù in San Ferdinando di Puglia.
Ha conseguito la maturità presso l'Istituto Commerciale "Dell'Aquila" di San Ferdinando di Puglia.
Nel 2013 ha iniziato il suo cammino vocazionale con l'Anno Propedeutico presso il Seminario di Molfetta, dove ha poi completato gli studi di filosofia e teologia, rispettivamente al Pontificio Seminario Regionale e all'Istituto Regina Apuliae della Facoltà Teologica Pugliese, conseguendo il Baccellierato in Sacra Teologia.
È stato ordinato presbitero l'11 settembre 2021 nella Cattedrale di Trani.
Ha svolto il suo ministero come: Collaboratore parrocchiale presso la parrocchia Santo Stefano in Trinitapoli (settembre 2019 – luglio 2021); Collaboratore del Seminario Diocesano "don Pasquale Uva" (settembre 2021 – agosto 2025); Assistente spirituale dei Gruppi di Preghiera Padre Pio di Bisceglie (settembre 2023 – settembre 2025).
Dal 1° settembre 2025, don Paolo è stato nominato Amministratore Parrocchiale della Parrocchia Sacro Cuore di Gesù in Corato.
