Attualità
Incidente stradale, l'ultimo saluto al piccolo Damiano
Domani, sabato 6 settembre, alla parrocchia del Sacro Cuore i funerali del bimbo di cinque mesi
Corato - venerdì 5 settembre 2025 12.34
Si terrà domattina, sabato 6 settembre, la cerimonia funebre in onore del piccolo Damiano, il bimbo di cinque mesi che ha perso tragicamente la vita a seguito di un incidente stradale. A partire dalle ore 10, dunque, nella parrocchia del Sacro Cuore, sarà possibile rivolgere l'ultimo saluto a un'anima innocente, volata via troppo presto.
La comunità coratina potrà stringersi con affetto all'immane dolore dei genitori, dei familiari e di tutti i conoscenti che hanno avuto il privilegio di incrociare Damiano almeno una volta durante la sua brevissima esistenza. Sarà una giornata di lutto e costernazione in cui soltanto l'amore dei presenti potrà tentare di consolare gli afflitti.
