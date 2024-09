Dalla Nigeria a Corato: il musicista Spiff Onyuku scrive canzoni di speranza e di pace

Nato in, a 26 anni ha intrapreso un viaggio oltreoceano spinto dalla passione per la musica, è stato catturato e poi è arrivato adove ha trovato la sua massima ispirazione e dove ha scelto di rimanere.Si chiama. È lui il musicista noto non solo per il suo vissuto difficile ma anche e soprattutto per la musica da lui prodotta. Un viaggio di crescita personale ma anche professionale quello di Onyuku che con le sue canzoni mira a dare coraggio a chi vive una situazione simile e sprona a credere nei propri sogni e soprattutto nelle proprie capacità. Noi lo abbiamo intervistato per conoscerlo meglio e capire i suoi progetti futuri."La mia storia inizia in Nigeria, dove sono nato e cresciuto. La mia passione per la musica si è manifestata molto presto, grazie alla, una componente fondamentale della mia vita. È lì che mi sono avvicinato per la prima volta alla musica, suonando la batteria e iniziando a esplorare la produzione musicale. Tuttavia, con il tempo, ho iniziato a sentire il bisogno di fare di più, di sviluppare una mia visione artistica più personale e profonda"."A 26 anni, ho deciso di partire dalla, spinto dal sogno di fare della musica il mio futuro. Il viaggio non è stato facile:Ci sono stati momenti in cui non ero sicuro di farcela, ma grazie alla mia fede e alla mia passione per la musica, ho trovato la forza di continuare. Dopo sette mesi, sono arrivato in Italia,, e poco dopo sono stato accolto in un centro d'accoglienza a Corato"."Il mio arrivo in Puglia ha segnato una svolta nella mia vita. Non conoscevo l'italiano e mi sentivo perso, ma sono stato fortunato perché ho incontrato molte persone che mi hanno sostenuto e aiutato a inserirmi nella società. Io poi mi sono dato da fare per inserirmi al meglio e ho frequentato le scuole medie e superiori a Corato, e grazie alla mia determinazione, ho continuato a inseguire il mio sogno di studiare musica, iscrivendomi alQui ho scoperto l'amore per la composizione e la musica elettronica, sotto la guida delun campo in cui continuo a specializzarmi".Corato mi ha accolto con grande caloreLa tranquillità e la bellezza del posto, inoltre, mi permettono di concentrarmi sulla mia musica e di trovare nuove ispirazioni ogni giorno. Per questo ancora oggi ho deciso di vivere qui"."Collaboro con un'accademia musicale locale e ho l'opportunità di condividere la mia musica attraverso vari progetti, tra cui il più recente è l'Afrobeatche mi vede aprire i concerti diin diverse città italiane. Il mio più grande privilegio è essere qui oggi, poter raccontare la mia storia e trasmettere, attraverso la musica, messaggi di resilienza, speranza e pace"."Sì. È fondamentale promuovere la cultura musicale nella città che considero mia, e non solo, perchéA Corato vedo un potenziale enorme per la crescita di una scena musicale internazionale, chissà, magari anche attraverso me.""Ho in programma il mio tour 'Afrobeat Ambassador' e diverse altreSpero di trovare sempre nuove opportunità per esibirmi e condividere la mia musica. Ci sono in cantiere alcuni progetti in fase di sviluppo che mi vedranno protagonista nei prossimi mesi, e per questo potrete seguirmi sui social"."La mia fede e la mia passione per la musica mi hanno salvato nei momenti più bui, e ora mi sento pronto a condividere questa energia positiva con il mondo, continuando a creare musica che riflette la mia esperienza di vita"."La mia passione per la musica è nata nella Chiesa Evangelica, dove ho iniziato a suonare la batteria. Da quel momento, ho sviluppato un forte interesse per la produzione musicale, cercando sempre di creare qualcosa di unico. La musica mi ha sostenuto nei momenti più difficili, soprattutto durante il mio lungo viaggio dalla Nigeria all'Italia. Mi ha dato la forza e la speranza di andare avanti. Oggi, la musica è il mio modo di raccontare la mia storia e di trasmettere messaggi di resilienza e speranza"."Il mio nome d'arte, Spiff Onyuku, è il mio nome e cognome originale. Ho deciso di mantenerlo così per il significato: 'Spiff' significa 'farti pulito e attraente', mentre 'Onyuku' significa 'grande persona'. Credo che rappresenti bene la mia personalità e le mie radici culturali"."Il mio vissuto personale ha sicuramente un grande impatto sulla mia musica.Tuttavia, la musica è anche un modo per trovare conforto e trasmettere energia positiva, connettendomi con il pubblico a un livello emotivo più profondo. Quindi è un mix tra espressione personale e un modo per elaborare quelle stesse difficoltà, vivendo e trasmettendo un momento di gioia a me e al pubblico"."Il messaggio che vorrei dare è di non mollare mai.Ogni esperienza, anche la più difficile, può trasformarsi in qualcosa di positivo se affrontata con il cuore e con passione".