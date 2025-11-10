Comizio La Forgia
Speciale

Dario La Forgia (M5S): “Rimettere al centro le persone, non i numeri”

La nota del candidato al consiglio regionale per il Movimento 5 Stelle

Corato - lunedì 10 novembre 2025 11.53 Sponsorizzato
Il welfare non è una spesa, è un investimento nel futuro della nostra comunità. La crisi economica e sociale degli ultimi anni ha lasciato ferite profonde, ci sono famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, giovani costretti a partire, anziani soli, persone fragili dimenticate. Credo che la politica debba tornare ad ascoltare queste voci e costruire risposte concrete, non slogan. Il mio programma mette al centro servizi di welfare più accessibili e umani, con l'obiettivo di rafforzare la rete sociale del territorio.

Tra le priorità: potenziamento dei servizi domiciliari per gli anziani, sostegno alle famiglie con bambini, creazione di sportelli unici per l'assistenza sociale e incentivi per l'inclusione lavorativa delle persone più fragili.
Il nostro obiettivo è semplice ma ambizioso: nessuno deve sentirsi solo. Le istituzioni devono tornare ad essere un punto di riferimento, non un muro di burocrazia. È da qui che parte il vero cambiamento.
Il welfare non è carità, è giustizia sociale. È la base su cui costruire un futuro in cui tutti possano vivere con dignità, indipendentemente dal reddito, dall'età o dalla condizione personale. E questo futuro, insieme, possiamo realizzarlo.
Depalma, stoccata a Decaro sul Bari calcio: «Toppa peggio del buco»
Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri in scena con “Brokeback Mountain”
