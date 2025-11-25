Candidati di Corato alla Regione
Politica

Nessun seggio in Regione per i nove candidati coratini

Nonostante una tendenza favorevole al centro-sinistra, i risultati rivelano una frammentazione nella scelta dei candidati consiglieri

Corato - martedì 25 novembre 2025 15.55
Nessuno tra i nove volti coratini proposti alla regione occuperà un posto tra i banchi del consiglio regionale. La presenza contemporanea di tante candidature ha portato a una frammentazione del consenso elettorale e a una dispersione dei voti, che non ha permesso a nessun candidato di raggiungere una base sufficiente per imporsi.

Molti dei candidati coratini hanno ricevuto sostegno prevalentemente dalla propria città senza riuscire a penetrare anche negli altri comuni.

I risultati dei candidati coratini sono stati i seguenti.

1332 sono i voti ottenuti da Pasquale Tarantini, unica candidatura a sostegno di Luigi Lobuono, nella lista di Forza Italia.

Rispettivamente 129 e 25 sono i voti favorevoli per Daniela Caterino e Mimmo Lastella, in lista con Ada Donno con "Puglia Pacifista e Popolare".

Tra i sei candidati a sostegno di Decaro, il consigliere comunale di Azione Enzo Mastrodonato in lista "Per la Puglia" ha ottenuto 1894 voti.

Risultati di tutto rispetto anche per i due consiglieri comunali di maggioranza Alessandro Palmieri ("Italia in Comune") per "Decaro Presidente" con 1090 voti, e Michele Arsale ("Rimettiamo in moto la città") con 868 voti in lista con "Alleanza Verdi-Sinistra Italiana".

Con il "Movimento 5 stelle" Aldo Patruno ha ottenuto 1779 voti, Bruna Piarulli 965.

Unica candidata tra le file del "Partito Democratico" Angela Assunta Spilotro ha totalizzato 440 voti.
