Nessun seggio in Regione per i nove candidati coratini

Nessuno tra i nove volti coratini proposti alla regione occuperà un posto tra i banchi del consiglio regionale. La presenza contemporanea di tante candidature ha portato a una frammentazione del consenso elettorale e a una dispersione dei voti, che non ha permesso a nessun candidato di raggiungere una base sufficiente per imporsi.Molti dei candidati coratini hanno ricevuto sostegno prevalentemente dalla propria città senza riuscire a penetrare anche negli altri comuni.I risultati dei candidati coratini sono stati i seguenti.1332 sono i voti ottenuti da, unica candidatura a sostegno di Luigi Lobuono, nella lista di Forza Italia.Rispettivamente 129 e 25 sono i voti favorevoli per, in lista con Ada Donno con "Puglia Pacifista e Popolare".Tra i sei candidati a sostegno di Decaro, il consigliere comunale di Azionein lista "Per la Puglia" ha ottenuto 1894 voti.Risultati di tutto rispetto anche per i due consiglieri comunali di maggioranza("Italia in Comune") per "Decaro Presidente" con 1090 voti, e("Rimettiamo in moto la città") con 868 voti in lista con "Alleanza Verdi-Sinistra Italiana".Con il "Movimento 5 stelle"ha ottenuto 1779 voti,965.Unica candidata tra le file del "Partito Democratico"ha totalizzato 440 voti.