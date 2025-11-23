Elezioni regionali, l'affluenza a Corato alle 23.00

Corato - domenica 23 novembre 2025
23.24
Terza ed ultima rilevazione sulle elezioni regionali in corso in Puglia. Alle ore 23.00 di domenica 23 novembre, a Corato ha votato il 26,81% degli aventi diritto. Il precedente dato alle regionali era del 49,48%. Prossimo aggiornamento a chiusura delle urne, lunedì 24 novembre alle ore 15.00.
